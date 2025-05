Vidéos HTML5 : Ricky Gervais aux Golden Globe Awards 2011

Si vous êtes un utilisateur de Google Apps , sachez que Google s’est enfin attaqué à ce qui représentait à mes yeux, leur plus grosse faiblesse : la gestion des comptes Google Apps vs. comptes Gmail.

Grâce à la gestion multi-comptes mise en ligne le mois dernier on peut enfin accéder à plusieurs comptes Gmail dans la même session.

Un menu déroulant permet de passer d’une session à l’autre.

Cette gestion multi-comptes n’est pas disponible pour tous les services Google.

Ça fonctionne bien pour Gmail et Google Reader, mais toujours pas pour Google Buzz, Youtube, et toutes les fonctionnalités de recherche de Google.

Je pense que ça démontre le gigantesque bordel que représente la gestion des comptes Google.

Les utilisateurs de Google Apps devront encore attendre pour utiliser Google Buzz dans leur compte email.

La fusion de différents comptes Google demeure impossible.

Remarque personnelle :

Pour Google

Utilisateur = un ou plusieurs identifiants (comptes email) = plusieurs comptes Google

Pour Facebook

Utilisateur = plusieurs identifiants (comptes email + téléphone) = un seul compte Facebook

On a donc d’un côté Google qui rend possible l’utilisation de plusieurs comptes (comptes mails personnel et professionnel par exemple) et qui va donc limiter la collecte d’informations sur ses utilisateurs, et de l’autre Facebook qui veut établir un social graph le plus précis possible et donc attribuer un identifiant unique à chacun de ses membres.

Le mien c’est 535373905